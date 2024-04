Prohens alude a "pruebas documentales" que desmienten que Porsell explote un agroturismo sin licencia

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha referido a "pruebas documentales" que desmienten que el director general de Coordinación y Transparencia, Jaume Porsell, explote un agroturismo sin licencia en el Port d'Andratx.

Preguntada al respecto por los medios de comunicación, la líder del Ejecutivo autonómico ha insistido en las pruebas documentales que demuestran que el agroturismo "no está en funcionamiento", a la vez que ha recalcado que Porsell "no es el administrador".

"Yo no inauguro agroturismos. Yo voy a fiestas privadas y de familiares a las que me invitan, y faltaría más que no lo hiciera", ha dicho también la presidenta, interrogada por una fotografía de ella junto a otras autoridades en el agroturismo.

Seguidamente, ha sentenciado que no perderá "ni un minuto en temas que se han desmentido con pruebas documentales".