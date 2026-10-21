Prohens: "Media Serra de Tramuntana ha llegado en patera en los últimos ocho años"

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament- Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que el número de personas migrantes que han llegado a Baleares por vía marítima en los últimos ocho años equivale a la mitad de la población de la Serra de Tramuntana.

"Media Serra de Tramuntana ha llegado en patera . Si los inmigrantes irregulares que han llegado fueran un municipio, serían el decimotercero municipio de Baleares", ha dicho en el Debate de Política General en el Parlament.

Prohens ha asegurado que los recursos presentados por la Abogacía de la Comunidad Autónoma contra los traslados de menores migrantes no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas han frenado "el traslado de casi medio centenar de menores".

Así lo ha subrayado este miércoles en su turno de réplica, dirigiéndose a Vox, que ha situado la inmigración irregular como "el mayor riesgo al que se enfrenta Baleares".

Según Prohens, en los ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez han llegado a las costas de las Islas 25.000 personas migrantes y este último verano se ha superado por primera vez las llegadsa de Canarias.

Asimismo, los consells insulares tutelan a 919 menores migrantes. "Si hubiera gobernado la izquierda en Baleares, el Consell de Formentera hubiera entrado en fallida porque no habría podido ofrecer los servicios propios de la institución a la gente de Formentera", ha criticado.

"LOS QUE DECÍAN 'CUIDADO QUE VIENE VOX', ROBABAN"

La líder del Ejecutivo ha agradecido el "tono y las propuestas" de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, desde "el respeto y la lealtad institucional".

Así, ha subrayado que ambos partidos tienen diferencias, pero que "lo importante es respetar las diferencias y la correlación de fuerzas que sale de las urnas".

"Mientras algunos decían 'cuidado que viene Vox', robaban. 'Cuidado que viene Vox' y colonizaban todas las instituciones democráticas que siempre habían sido independientes. Decían 'cuidado que viene Vox' para desviar la atención de que nos gobernaba una mafia", ha zanjado.