Prohens defiende que el espíritu de la legalización en rústico es "para que se pueda vivir, nunca para hacer negocio"

PALMA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que el "espíritu de la legalización" en rústico que prevé el decreto de simplificación administrativa es "para que en estas casas se pueda vivir, no para que se pueda hacer un negocio de ellas".

"Cuando hablamos de legalización es para dar solución a un problema; no podemos seguir mirando a otro lado, sobre todo por un tema medioambiental", ha insistido la líder del Ejecutivo autonómico este jueves en declaraciones a los medios.

En esta línea, ha recordado que existen edificaciones que han prescrito, el delito ha prescrito, y por lo tanto no se pueden derribar. "Podríamos mirar hacia otro lado, pero mientras lo hacemos hay muchas edificaciones que no tienen fosas sépticas y están filtrando a la tierra, afectando al medio ambiente, y son también edificaciones que no tienen --la mayoría-- un aislamiento término adecuado", ha agregado Prohens.

Ante este contexto, ha defendido que su Govern ha decidido "dar una solución con una sanción y unas condiciones que llevará este proceso de legalización".

"Dicho esto, el espíritu de esta legalización es para que en estas casas se pueda vivir, no para que se pueda hacer un negocio. No es para especular, hablamos de viviendas que suponen un peligro para las personas y el medioambiente, y no sería responsable seguir mirando a otro lado", ha sentenciado la líder balear.

Por otro lado, ante la posibilidad de que el decreto de simplificación fuera llevado este viernes a Consell de Govern, la presidenta ha dicho que "hay que esperar a ver cómo está el texto".

"En estos momentos está en manos de los técnicos y de las personas que la redactan. Si finalmente irá mañana o no, nosotros nunca hemos dicho que sea mañana", ha recalcado.