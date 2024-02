Prohens destaca la Nit de l'Oli como "buena muestra de la nueva añada de los aceites de la tierra"

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido este viernes a la Nit de l'Oli, que ha resaltado como "buena muestra de la nueva añada de los aceites de oliva virgen extra de la tierra, el auténtico oro del Mediterráneo".

"Mallorca es sinónimo de producto local de calidad", ha escrito la líder del Ejecutivo balear en la red social X tras asistir al evento, celebrado en el Aljibe del Museo Es Baluard con una cata de hasta 38 referencias de 15 elaboradores.

El acto es una propuesta de la Denominación de Origen Oli de Mallorca para presentar los Aceites de Oliva Virgen Extra de la última añada. En detalle, la cata ha sido ofrecida por los colaboradores Olis Sóller, Can Feliu, Es Verger, Son Mir, Fet a Sóller, Oli Solivellas, Picarandau, Aubocassa, Sa Cadernera, Sa Madoneta, Son Catiu, Son Matge, Son Mesquidassa, Son Moragues y Treurer.

Esta edición de la Nit de l'Oli ha contado con la presencia de la presidenta, quien ha estado acompañada del presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Oli de Mallorca, Joan Mayol.

Al acto también han asistido otros representantes institucionales como el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate; el director insular de Promoción Económica y Producto de Mallorca, Álvaro Roca; el director insular de Comercio, Alfredo J. Arias, y la regidora de Economía, Comercio, Autónomos, Sanidad, Consumo, Mercados y Ferias de Palma, Guadalupe Ferrer.

Además de la cata de los AOVE ofrecida por los elaboradores de la DO Oli de Mallorca, los visitantes han podido degustar productos de las Islas gracias a la colaboración de DO Binissalem, DOP Oliva de Mallorca, DO Pla i Llevant, DO Queso Mahón Menorca, les IGP Ametla de Mallorca, IGP Sobrassada de Mallorca e IGP Vi de la Terra de Mallorca, así como Pa d'Aquí.

Cabe recordar que el evento ha contado con el apoyo de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.