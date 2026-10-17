Prohens expresa su "firme condena" por la agresión machista a una mujer en Palma

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una foto de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha manifestado su "más firme condena" por la agresión machista que ha sufrido este viernes una mujer apuñalada en Palma por su pareja y que permanece ingresada en la UCI.

En una publicación de la red social X, la líder del Ejecutivo ha indicado que han activado el servicio 24 horas del IbDona para ofrecer apoyo a la víctima y su entorno.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a los sanitarios y los cuerpos de seguridad por su intervención. "Tolerancia cero ante la violencia machista", ha rematado.

Sobre este suceso también se ha pronunciado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al señalar que "el machismo mata" y ha expresado todo su apoyo y afecto a la víctima y el deseo de una rápida recuperación.

"No se puede tolerar ninguna forma de violencia contra las mujeres. Hay que luchar con firmeza y sin dar ni un paso atrás, hasta erradicarla", ha reclamado.