Prohens hará el lunes una ronda de reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios

PALMA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha convocado el lunes a los portavoces de los grupos parlamentarios a una ronda de reuniones para abordar el inicio del nuevo curso político.

Fuentes del Ejecutivo han adelantado que la ronda comenzará a las 14.00 horas con el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, y que los encuentros tendrán lugar en el Consolat de Mar.

Las reuniones se sucederán, aproximadamente, cada media hora y seguirán el orden de mayor a menor representación --PSIB, Vox, MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Unidas Podemos y el diputado de Formentera-- con el PP en último lugar y sin la presencia de los diputados no adscritos.