Prohens lamenta la muerte de María José Verdú, una mujer "afable y cercana, siempre pendiente de los demás"

La diputada de Vox en el Parlament María José Verdú- PARLAMENT

PALMA, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado la muerte de la diputada de Vox en el Parlament María José Verdú, a quien ha recordado como una mujer "afable y cercana, siempre pendiente de los demás" y que siempre tuvo un "trato exquisito" con ella.

Prohens, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, también ha destacado la disposición de la parlamentaria "a encontrar puntos de encuentro en cuestiones tan importantes como la salud y la transformación de nuestro modelo turístico".

"Quiero transmitir todo mi afecto y mi más sincero pésame a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de Vox Baleares en estos momentos tan difíciles", ha señalado.

De Verdú, quien ha fallecido a los 58 años tras una larga enfermedad, también se ha despedido en redes sociales el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzá.

"La muerte de María José Verdú me deja un dolor sincero, que va mucho más allá de la política. Nos separaban las ideas. Pero siempre supimos encontrarnos en el respeto, en la conversación y en un afecto que valoré mucho. Porque nunca he entendido las diferencias políticas como un obstáculo para mantener una buena relación personal", ha escrito.

De la parlamentaria, ha dicho, recordará especialmente "su talento y la manera en que ha afrontado la enfermedad". "Con un coraje admirable, sin perder la dignidad ni esa fortaleza que tanto impresionaba a quienes la conocíamos", ha apuntado Bauzá, quien hubiese deseado tener "muchas conversaciones pendientes, muchas ocasiones de discrepar y acabar compartiendo una risa" con ella.

MENSAJES DESDE EL PARLAMENT

Los mensajes de condolencias, además de su partido y sus compañeros de filas, también han llegado desde el Parlament y sus miembros. "El Parlament lamenta la triste noticia de la defunción de María José Verdú, diputada del Grupo Parlamentario Vox esta XI Legislatura, y se une al pésame a familiares y amigos", ha escrito la cuenta oficial de la Cámara autonómica.

Tanto el PP como su portavoz parlamentario, Sebastià Sageraras, también han tenido unas palabras de despedida para su compañera de hemiciclo. "Nos deja una gran mujer que lo ha dado todo incluso cuando ya no podía. Buena gente, buena compañera y muy querida dentro de nuestro grupo. La echaremos de menos", ha apuntado el diputado.

El líder parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, ha lamentado la muerte de la parlamentaria de Vox. "Por encima de la política están las personas. Mi pésame y mi afecto a su familia y a todos los que la querían. Descanse en paz", ha indicado. "Una noticia muy triste. Todo mi apoyo a los familiares y amigos de María José", ha dicho la socialista Amanda Fernández.

Los también diputados del PSIB Álex Pitaluga y Marco Antonio Guerrero han ensalzado la figura de Verdú más allá de las "discrepancias ideológicas" o "diferencias políticas" que tuvieran con ella. "Se va una buena compañera parlamentaria, nunca una mala palabra, siempre amable, siempre afable", ha incidido el segundo.