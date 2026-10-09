Prohens participará este sábado en los actos de la patrona de la Guardia Civil en Alcúdia

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la conmemoración del 180º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado al acto institucional de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que este año se celebrará en Alcúdia.

Por parte del Govern, también asistirán el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

Antes de este acto, Prohens participará en la jornada de cuidados paliativos pediátricos, organizada por la entidad Proyecto Juntos y el equipo de cuidados paliativos pediátricos y cronicidad compleja infantil.

Al acto acudirá la consellera de Salud, Manuela García, la presidenta de Proyecto Juntos en Eivissa, Martha Patricia, el fundador de Proyecto Juntos, Carlos Ramón, y la coordinadora de cuidados paliativos pediátricos y cronicidad compleja infantil, Susana Jordá Martí.