Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha mostrado este jueves preocupada ante un posible vertido de combustible en el mar tras el hundimiento del 'Med Emre' a unas 20 millas al noroeste de Eivissa.

"Preocupación siempre hay, la embarcación iba totalmente cargada", ha afirmado en declaraciones a los medios la líder del Ejecutivo autonómico, que sigue pendiente de las decisiones que tomen las autoridades estatales y el Cecopi establecido en Valencia en relación a la embarcación y al combustible que transportaba.

La presidenta ha señalado que solo dispone de la información que le están trasladando las autoridades estatales que, al producirse el accidente en aguas internacionales, han asumido el mando de la operación. "Son los que tienen la información directa", ha afirmado.

Prohens ha mantenido contacto con los vicepresidentes del Gobierno central, Carlos Cuerpo y Sara Aagesen, a quienes ha agradecido el trabajo y la información, así como la disposición de toda la colaboración de los medios del Govern.

Prohens, ha explicado, también está en contacto con el Delegado del Gobierno en las Islas, Pere Joan Pons. El líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo también ha contactado con ella y ha trasladado su preocupación por los posibles efectos medioambientales.