PALMA DE MALLORCA 26 Nov. (EUROPA PRESS)

Cuatro tripulantes del buque hundido cerca de Ibiza permanecen ingresados a cargo de una clínica privada al presentar cuadros de hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada y efectos tóxicos derivados de la exposición a productos petrolíferos.

Según ha informado el centro en un comunicado, los cuatro pacientes permanecen ingresados en planta de hospitalización, donde reciben tratamiento y seguimiento médico.

Sigue en directo la última hora del hundimiento del buque 'Med Emre':