Prohens rechaza hacer "cordón sanitario" a Vox: "Los 62.000 votantes de Vox me siguen mereciendo el máximo respeto"

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha rechazado hacer "cordón sanitario" a Vox, como le ha pedido el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, debido a que, en su opinión, "no hay que etiquetar ni aislar a ningún grupo político", porque "esto es algo que tampoco hace la izquierda" y, además, "los 62.000 votantes de Vox" le "siguen mereciendo el máximo respeto".

Prohens se ha pronunciado así, este martes, durante un pleno del Parlament, en el que ha recordado que "desde que Vox decidiera en el mes de julio romper de manera unilateral los acuerdos de gobernabilidad, con argumentos que ni siquiera afectaban a esta comunidad autónoma, porque ésta no tiene las competencias de menores extranjeros no acompañados, este Govern solo se ha guiado por su programa de gobierno y la palabra dada a los ciudadanos", que dieron "su confianza mayoritaria" al PP en las elecciones de mayo de 2023.

"Somos un gobierno en minoría y esto implica negociar ley a ley e iniciativa a iniciativa, sin aceptar chantajes y con el programa de gobierno del PP como únicas líneas rojas", ha explicado Prohens, rechazando hacer "cordón sanitario" ni a Vox ni a ningún partido que "de manera libre y democrática" ha obtenido representación parlamentaria. "Los 62.000 votantes de Vox me siguen mereciendo el máximo respeto", ha subrayado la presidenta del Govern en este sentido, incidiendo en que "no hay que etiquetar ni aislar a ningún grupo, porque eso es algo que tampoco lo hace la izquierda".

"Todo es mucho más sencillo", para Prohens, porque, como ha recordado, "la situación de un gobierno en minoría no es nueva en Baleares y obliga a negociar ley a ley", lo cual, ha reivindicado, "se puede hacer desde la centralidad, poniendo los intereses de los ciudadanos de Baleares por encima de intereses partidistas".

Por su parte, el portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, ha reprochado al Govern insistir en decir que llegó a un pacto de investidura con Vox porque "no tuvieron alternativa". "Eso no es verdad, MÉS le tendió la mano desde el principio, con la condición de que no llegarán a ningún acuerdo con Vox", ha precisado.

Apesteguia ha criticado además al Govern porque a pesar de que Vox decidiera en julio romper los acuerdos de gobernabilidad, este Ejecutivo autonómico "ha mantenido a Vox como socio preferente", y "solo han intentado pactar con la izquierda para solucionar los errores a los que le ha llevado Vox".

Por eso, el portavoz ecosoberanista ha pedido al Govern "romper con Vox por principios y de manera permanente". Pues, "si es para hablar de los problemas de los ciudadanos siempre encontrarán a MÉS", ha reiterado Apesteguia en este día, que ha calificado como "extraño", y en el que ha tenido un "recuerdo" para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que han trabajado en la extinción del incendio forestal declarado la medianoche del domingo en Andratx", que evidencia "cuan vulnerables son las personas ante los fenómenos naturales" y la "importancia de los servicios públicos".