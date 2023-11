Prohens reivindica el "orgullo" de que Baleares sea comunidad turística y asegura que "se acabó criminalizar al sector"

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este viernes, en la clausura del Congreso de Hoteleros Españoles en Palma, el "orgullo" de que Baleares sea una comunidad turística y ha asegurado que "se acabó criminalizar al sector".

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa, la presidenta Prohens ha asistido esta jornada a los actos de clausura y entrega de distinciones del Congreso de Hoteleros Españoles que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Palma, en el que ha sido recibida por la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera.

La presidenta Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la presidenta de FEHM, Maria Frontera, y el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, han entregado los galardones.

Posteriormente, Prohens ha cerrado el acto con unas palabras, en las que agradecía a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos haber elegido Baleares para este Congreso de Hoteleros Españoles, pues se trata de unas islas que "son cuna de grandes hoteleros, referentes del sector dentro y fuera de España".

En este sentido, Prohens ha valorado que Baleares cuenta con un sector hotelero "moderno y vanguardista" y se ha mostrado "orgullosa" de que la principal industria de esta comunidad autónoma sea el turismo.

Por este motivo, y como ha dicho previamente el presidente de la Cehat, Prohens ha manifestado "no entender como no se había elegido antes Baleares" para celebrar el Congreso de Hoteleros Españoles, menos aún, ha precisado, cuando "en Baleares, empezó todo para España y para el resto del mundo y, aquí, hoy vuelve a empezar todo, la transformación, la apuesta por el futuro, por el sistema turístico circular, por la calidad, por el de más a mejor".

"Las Baleares somos unas islas orgullosas de ser una tierra que cuenta con un sector como el hotelero, generador de oportunidades, riqueza y bienestar, que ha sido capaz de convertir esta tierra, en poco más de 60 años, con el trabajo, esfuerzo, liderazgo y tenacidad de toda una generación, de padres y abuelos, de hombres y mujeres irrepetibles, como los premiados Pilar Güell o Juan Llull, en una tierra de oportunidades, de trabajo y de bienestar", ha destacado.

La presidenta ha incidido en que "lejos de la caricatura que algunos quieren hacer del sector hotelero, este es un sector moderno, que apuesta por la calidad y la sostenibilidad, consciente de que el entorno es el principal valor de esta comunidad autónoma y que su base son todos y cada uno de sus profesionales".

Precisamente, en este sentido, ha valorado que los hoteleros, en sus últimos éxitos empresariales hayan hecho partícipes a sus trabajadores, "como no puede ser de otra manera", ha precisado. Pues, "sin empresas no hay trabajo pero sin trabajadores y sin un empleo digno y de calidad no hay empresas", ha subrayado.

"A pesar de las soflamas de quienes solo buscan dividir y enfrentar a la sociedad, los empresarios de Baleares se preocupan por el bienestar, la calidad de vida y la calidad del trabajo de sus empleados. No son insensibles a sus necesidades", ha continuado.

La presidenta ha querido aclarar de este modo que "aquellos pocos que hacen las cosas mal solo perjudican a la inmensa mayoría que son ejemplares, por eso no se puede valer generalizar".

"Con este Govern se ha acabado criminalizar a los empresarios y a las empresas desde las administraciones públicas, vender a los empresarios como una caricatura de hombres con chistera, insensibles a los retos de nuestra sociedad, se ha acabado porque es falso, la realidad es que Baleares tiene un sector hotelero comprometido con los retos de la sociedad, que lleva tiempo yendo un paso por delante de las administraciones, comprometido con un modelo económico sostenible económica, social y medioambientalmente, con el bienestar, la sostenibilidad y la circularidad", ha enfatizado.

Un compromiso que demuestran los premiados este viernes por el Fórum Mundial de la Responsabilidad Social Corporativa, y que Prohens ha aprovechado para dar la enhorabuena, pero sobre todo las gracias, por hacer lo que hacen y por hacerlo como lo hacen.

"Gracias al Grupo Piñero, a Garden Hotels, Ecocirer Healthy Stay, Hotel Taimar de las Palmas y a Gloria Fluxà de Iberostar", ha dicho la presidenta, quien ha añadido que "gracias a la fortaleza y al trabajo del sector, de toda la cadena de valor del sector turístico, después de la situación crítica a la que nos llevó la pandemia, el turismo, las empresas y sus empleados, ha sido capaz de sacar la economía de Baleares adelante, con récord de visitantes y con los datos de paro más bajos de las últimas décadas".

Un éxito que, sin embargo, y como ha reconocido Prohens, "se tiene que gestionar" porque también "tiene sus externalidades negativas" que "hay que minimizar, para que no repercuta ni en el entorno ni en el bienestar del residente". "Y este es el compromiso del Govern, gestionar el éxito con herramientas, con regulación en lugar de con prohibición e intervencionismo, aceptando, por supuesto, que debe haber límites, pero rechazando un decrecimiento que a mí todavía nadie ha sabido decirme dónde nos llevaría", ha señalado.

Prohens ha explicado así que el Govern "apuesta sobre todo por la calidad, la formación de los trabajadores y la excelencia"; así como "por perseguir todo aquello que hace daño a Baleares como destino, como marca, que hace daño al sector, como combatir la oferta turística ilegal, poniendo herramientas contra el intrusismo, combatiendo de verdad y no con eslóganes a los incívicos y trabajando para un turismo responsable". "Hemos apostado por un modelo vinculado a la cultura y al deporte, como un trinomio de éxito, de un turismo más desestacionalizado y de mayor calidad", ha enfatizado.

Además, la presidenta ha comunicado la apertura de dos nuevas convocatorias de 60 millones para consells insulares y municipios para la modernización de zonas turísticas, "esperando que los fondos Next Generation sean para esta generación y no para la próxima", ha dicho Prohens, "porque el sector lleva tiempo avanzando en calidad y ha llegado el momento de que la Administración haga su parte".

Y, a nivel normativo, ha recordado, "se está trabajando ya en un nuevo decreto de turismo responsable que no criminalice ni zonas ni establecimientos, sino que actúe y ponga el foco en los incívicos". "Estamos trabajando también en una futura ley turística, una ley que debe dar respuesta al sector, desde la gestión, la regulación y los incentivos. Una ley con la que vamos a levantar esa moratoria y donde vamos a aparcar los peligrosos planes de decrecimiento", ha incidido.

"Este Govern", ha concluido, "no viene a hacer política de tierra quemada y va a mantener todo aquello bueno que se haya que mantener, todo lo consensuado, todo lo que sea positivo para las islas, porque no se viene a destruirlo todo, pero sí se va a levantar esa moratoria dentro de los límites que garanticen la sostenibilidad del modelo, la seguridad jurídica y la libre competencia, para que Baleares siga siendo esa tierra de oportunidades, esa tierra abierta a todos, como nos enseñaron los hombres y mujeres de aquella generación".