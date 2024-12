Prohens reprocha a Cañadas "intentar confundir a los ciudadanos": "Su enmienda no hablaba de dos lenguas vehiculares"

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprochado a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, "intentar confundir a los ciudadanos" con su enmienda al dictamen del decreto ley de simplificación administrativa que, ahora, por un error humano, pretenden que quede incorporado, "y que habla de eliminar la lengua propia de la educación de estas islas" es Vox.

Prohens se ha pronunciado de este modo, este martes, en un pleno del Parlament en el que ha insistido que a ella "no se la encontrará en la confrontación lingüística" porque "esto no es lo que preocupa a las familias ni a la comunidad educativa", que conviven en "un modelo de conjunción lingüística" que "no es lo que proponía Vox en su enmienda, que no debería haber sido aprobada".

"Lo que Vox plantea no es un 50 por ciento de castellano y un 50 por ciento de catalán en las aulas, si no cargarse la lengua propia de la comunidad autónoma, como marca el Estatut, como lengua vehicular en la escuela", ha explicado Prohens, aclarando que esto "nunca ha estado en ninguna mesa de negociación".

"Confunde lenguas vehiculares, porcentajes y, sobre todo, intenta confundir a los ciudadanos sobre la enmienda que presentaron y que no habla de dos lenguas vehiculares", ha recriminado la presidenta del Govern a la portavoz parlamentaria de Vox.

"Yo el posicionamiento del PP que tenía la pasada legislatura de dos lenguas vehiculares lo firmo ahora mismo palabra por palabra. Nosotros no hemos cambiado", ha asegurado, lamentando que sea Vox quien "haya intentado enredar, presentando por escrito una enmienda que pretenden que sea incorporada por un error humano, que busca eliminar la lengua propia de la educación de estas islas". "Y esto", ha subrayado, "con este PP no, señora Cañadas".

Además, ha insistido Prohens, "este Govern no hará política, ni pactos ni negociaciones en base a un error humano, ni chantajes". "La prioridad de este Govern es corregir los errores del decreto y volver a la seguridad jurídica", ha finalizado su intervención.

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, por su parte, ha defendido que Vox "no impone ni dice barbaridades" porque, ha recordado, el ahora vicepresidente del Govern balear y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, dijo hace dos años, cuando el PP se encontraba aún en la oposición, que para su partido "es cuestión de sentido común, porque lo piden la mayoría de padres y madres de Baleares para sus hijos, que las dos lenguas oficiales de esta comunidad sean vehiculares, y haya un mínimo de castellano en una asignatura no lingüística". Además, ha continuado Cañadas, la actual portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Marga Durán, dijo entonces que el anterior ejecutivo "tendría que explicar porque no quieren que el español sea lengua vehicular".

"Porque el PP no quiere ahora que sea el castellano vehicular en educación", se ha preguntado la portavoz parlamentaria de Vox, recordando además que la actual presidenta Prohens manifestó por entonces que los 'populares' solo decían que "se tiene que cumplir la Constitución e introducir el castellano como lengua vehicular en educación". Un compromiso que además, le ha recordado, lleva el PP su programa de gobierno, al defender "la vehicularidad de las dos lenguas oficiales y su equilibrio en la enseñanza".

Por tanto, para Cañadas, lo vivido este martes en el Parlament ha sido "un espectáculo bochornoso, de mentiras y de boicot de los miembros de la Mesa de la Cámara al pleno por soberbia de no ceder ante Vox en temas lingüísticos que cuando estaban en la oposición defendían". "Prefieren vender un hígado y un riñón a la extrema izquierda antes que el bien de todos los ciudadanos", ha terminado recriminándole la portavoz parlamentaria de Vox a Prohens.