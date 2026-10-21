Prohens reprocha a la oposición que actúe como si nunca hubiera gobernado: "Parecen vírgenes"

La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprochado a la oposición, en la segunda jornada del Debate de Política General, que, precisamente cuando se celebra el Dia de les Verges "como si fueran vírgenes, como si nunca hubieran gobernado".

En su réplica a los grupos parlamentarios, Prohens ha criticado lo que ha considerado la "amnesia colectiva" de la izquierda, a quien ha acusado de atacar a las rentas medias, que tiene como resultado el empobrecimiento de los más vulnerables y la polarización de la sociedad. "Son los herederos de las dictaduras de Latinoamérica", ha afirmado.