Prohens reconoce momentos "duros" en la legislatura y pide una nueva mayoría que le dé estabilidad

La presidenta del Govern, Marga Prohens. - JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha admitido momentos "duros" y "complicados" en la legislatura que encara su recta final y ha reclamado una nueva mayoría que aporte estabilidad en la próxima cita electoral.

De este modo se ha expresado en su discurso en el Debate de Política General, el último de la legislatura, momento en que ha recordado que ya advirtió de la dificultad de gobernar en solitario.

"Se han roto acuerdos unilateralmente, hemos perdido alguna votación, y se ha producido demasiado ruido en este Parlament. Por eso, trabajamos día a día para ampliar la confianza de los ciudadanos y que, cuando se vuelvan a expresar, nos den una mayoría de estabilidad, para continuar con el cambio desde esta centralidad, cordura y moderación", ha afirmado.

La líder del Ejecutivo ha reivindicado que se han alcanzado acuerdos tanto con Vox, en materia de fiscalidad; con MÉS per Mallorca, como la cogestión aeroportuaria, y con el PSIB, como las ayudas para frenar la escalda de precios.

Prohens ha reconocido que no se han culminado los grandes retos estructurales, pero ha subrayado que se han puesto las bases "para cambiar marcos, dinámicas y tendencias". "No basta una legislatura", ha añadido.

"Los discursos del miedo de algunos han quedado ahogados y desvanecidos a medida que se ha ido imponiendo la realidad de una legislatura que no se ha ajustado al guion que algunos habían previsto", ha concluido.