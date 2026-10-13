Prohens se reunirá este miércoles en Bruselas con la comisaria Teresa Ribera y la región italiana de Emilia-Romaña

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante un diálogo en el 'Forbes Económic Summit', a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este miércoles en Bruselas con la comisaria para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y la subsecretaria de la Presidencia de la región italiana de Emilia-Romaña, Manuela Rontini.

El viaje de Prohens a la capital belga, donde tiene programado varias actividades, tiene lugar con motivo de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.

Junto a la presidenta viajarán las directoras generales de Economía y Estadística, Catalina Barceló, y de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Francisca Ramis, ha informado el Govern.

El primer acto programado, a las 10.30 horas en el edificio Berlaymont de la Comisión Europea, será la reunión con la vicepresidenta primera y comisaria del organismo, Teresa Ribera.

A las 11.00 horas se prevé que asista al seminario 'De la política al territorio: haciendo funcionar el Pacto por el Mediterráneo', organizado por el Govern y que contará con la participación de las eurorregiones Pirineos Mediterráneo y Adriática Iónica, MedCities, la Generalitat de Catalunya y la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas.

La intervención de Prohens está programada para las 11.40 horas. Después, sobre las 12.30 horas, cerrará el seminario, que tendrá lugar en el Square Brussels Meeting Centro, con unas palabras más.

En el mismo lugar, pero entre las 16.00 y las 17.30 horas, se impartirá el seminario 'Vías regionales hacia un futuro con resiliencia hídrica', al que también asistirá la delegación balear.

Al finalizar, Prohens mantendrá una reunión con Rotini para intercambiar impresiones sobre las perspectivas y la actividad de la Alianza para la Resliencia Hídrica.