Prohens señala que la APB "no tiene un proyecto definitivo" para el puerto de Palma y se niega a valorarlo

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) "no tiene un proyecto definitivo" para el puerto de Palma y, por ello, se ha negado a valorarlo. "Me hablan de potenciales ampliaciones, no valoro potenciales", ha dicho.

Así se ha expresado la presidenta este martes en el pleno del Parlament, tras ser preguntada por el diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia y el del PSIB Iago Negueruela, quienes han solicitado a Prohens cuál es su posición sobre la posible ampliación del puerto de Palma.

La líder el Ejecutivo ha indicado que el Consejo de Administración de la APB acordó por unanimidad descartar el proyecto de 2020 "por cuestiones de seguridad" y que, actualmente "no hay un proyecto definitivo". En este sentido, ha asegurado que la voluntad del presidente de la APB, Javier Sanz, es "consensuar" el proyecto.

Igualmente, ha incidido en la necesidad de "poner límites en la actividad turística", así como de impulsar la industria náutica de Baleares. "No creo que frente a la Seu tenga que haber un polígono industrial", ha dicho, subrayando que Palma debe ser "una ciudad abierta al mar".