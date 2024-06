Prohens, a Vox: "No puedo compartir su discurso de vincular menores migrantes con violencia"

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes, dirigiéndose a Vox, que "no puede compartir las vinculaciones que hacen entre menores migrantes no acompañados con el aumento de la violencia", aunque ha añadido que "quienes no respeten la convivencia se encontrarán mano dura".

Prohens ha respondido de este modo a la pregunta de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha preguntado al Govern "cómo afrontará la creciente inseguridad en las calles de los municipios".

La líder del Govern ha reconocido en todo caso que el incremento de la violencia preocupa a la ciudadanía y al Govern y ha recordado que continuamente se están reclamando mejores condiciones para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados en el archipiélago.

Al mismo tiempo, Prohens ha admitido la responsabilidad del Ejecutivo para cubrir las plantillas de la Policía Local.