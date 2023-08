Projecte Home celebra sus 36 años proponiendo una vida nueva a miles de personas

PALMA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Projecte Home Balears ha celebrado este jueves sus 36 años de vida dedicada a proponer una vida nueva a miles de personas en un acto con testimonios y actuaciones musicales en la sede Son Morro y en el que han participado un millar de personas.

La celebración ha contado con la presencia, entre otros, de la presidenta del Govern, Marga Prohens, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en uno de sus primeros actos en Baleares como jefa de la Cámara Baja, y la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer.

También han participado el presidente de las fundaciones que apoyan a la entidad, Tomeu Català, el presidente ejecutivo de Projecte Home, Jesús Mullor, así como responsables de servicios sociales de otras instituciones.

En declaraciones a los medios antes del evento, Mullor, ha destacado que la entidad se enorgullece de poder celebrar más de tres décadas de vida dedicada a proponer maneras sanas de vivir y a proponer a miles de personas una vida nueva.

Mullor también ha agradecido la presencia de las personas que ya tienen su alta terapéutica pero también se han sumado a las celebraciones. "Todos los que trabajamos aquí y las personas usuarias tenemos un sentimiento de familia y de satisfacción y eso es una cosa muy grandes", ha señalado.

Català, en su intervención, ha reivindicado el aniversario como un signo de esperanza y al mismo tiempo una realidad. "Hace tiempo se decía que ser adicto era para toda la vida. No, no y no", ha subrayado.

Durante la celebración, varias personas, tanto usuarias como voluntarias, han compartido su testimonio vinculados a su paso por Projecte Home o su trabajo en la entidad y ha habido diferentes actuaciones como la del grupo de baile urbano Old-K.

Entre los testimonios, Carmen Salazar, en representación de una de las empresas que colaboran en la reinserción, ha asegurado que se sienten "encantadísimos y orgullísimos" de poder colaborar con Projecte Hombre. Según ha afirmado, muchos de sus trabajadores son o han sido usuarios de la entidad.

Uno de los usuarios ha relatado cómo su paso por Projecte Home supuso un giro radical en su vida, mientras que un voluntario ha compartido su experiencia de años de trabajo con los usuarios. "Aquí pude abrirme y arreglar muchos problemas que al principio negaba que tenía y ahora estoy pensando en estudiar en la universidad después de no haber nunca un palo al agua", ha compartido otro de los usuarios.

Por su parte, una madre de un usuario en alta terapéutica desde hace seis meses ha relatado emocionada que ha pasado "del infierno a la gloria" y se ha mostrado feliz de haber recuperado a su hijo.

"He pasado de tener un hijo perdido a tenerlo totalmente recuperado gracias a su coraje y al personal de Projecte Home", ha afirmado. También ha instado a las familias a "jamás" avergonzarse de sus hijos y "estar siempre ahí" para ayudarles.

El público y las autoridades asistentes han comenzado a acceder al recinto alrededor de las 19.00 horas y ha sido recibido con la música del grupo 'No questions?'.

El evento también ha contado con la participación de Álvaro Chávez, que ha hecho un show de canto lírico, y del cantante indie/rock MDMAR, que ha cerrado el concierto.

En las últimas semanas, con motivo del aniversario, se han realizado actividades y talleres en diferentes centros, entre ellos, un concurso de relatos breves y un torneo de ping pong.