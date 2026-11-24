Archivo - La consellera de la Presidencia y Administraciones Públicas del Govern de les Illes Balears, Antònia Maria Estarellas, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB Amanda Fernández y la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, se han enzarzado este martes en el pleno reprochándose las políticas de igualdad de cada uno de sus partidos.

La socialista ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "construir su carrera política a base de pisar a las mujeres con ataques personales y discursos de odio", para después reprochar sus pactos con Vox.

"Es de una desesperación absoluta y totalmente inadmisible", ha respondido Estarellas, quien ha defendido que las mujeres de Baleares "no han perdido ni un derecho" desde que gobierna Prohens, "más bien lo contrario".

En este sentido, ha reprochado a la socialista los fallos de las pulseras antimaltrato del Gobierno y que "ministros y asesores socialista tenían a mujeres por catálogo".

Por otro lado, la consellera ha defendido que el Ejecutivo no ha recortado "ningún derecho" a los trabajadores, en la educación, a las mujeres o sobre el catalán, ante las críticas del socialista Marc Pons que, entre otras cuestiones, ha reprochado que el PP quiera eliminar la posibilidad de hablar en las lenguas cooficiales en el Congreso.

La también vicepresidenta segunda ha destacado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala el modelo lingüístico en la educación balear. "El modelo es bueno y da conocimiento de las dos lenguas", ha añadido.

Asimismo, ha reivindicado que el Govern "ha recuperado derechos" y ha acusado al PSIB de "echar humo y miedo" porque "es lo único que pueden vender" antes de las elecciones generales de este domingo.