El PSIB cree que Costa debería estar "en su casa" por el "fracaso" de la política económica del Govern

El Diputado en el Parlamento de las Islas Baleares por el PSIB, Iago Negueruela, durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha considerado que el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, debería estar "en su casa" por el "fracaso" de las políticas económicas puestas en marcha por el Govern a lo largo de los últimos tres años y medio.

Es la valoración que el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, ha hecho de los datos que figuran en el Análisis de coyuntura de Baleares del tercer trimestre que fue presentado por el propio Costa el jueves.

"Ayer, después de casi cuatro años, dice que hay crecimiento pero no redistribución, lo que quiere decir que estamos peor. Es una enmienda a todo el discurso de la presidenta. La riqueza se la está regalando a los ricos y a los fondos buitre", ha dicho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este viernes.

A su juicio, reconocer "que hay crecimiento pero no bienestar" quiere decir que las políticas económicas del Govern han sido un "fracaso". "Lo que no entiendo es por qué el conseller económico no se va a su casa", ha señalado.

La directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, expuso una serie de datos que permiten concluir, en sus palabras, que la economía balear "no es capaz de transformar el crecimiento económico en el crecimiento del PIB per cápita". "Por eso la insistencia del Govern en la necesidad de la transformación del modelo económico", añadió.