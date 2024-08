El PSIB critica el "abandono" del Govern de Prohens a los trabajadores, en una temporada de "intensa actividad"

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha criticado el "abandono" del Govern de Marga Prohens hacia los trabajadores de la comunidad, en una temporada de "intensa actividad".

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Llorenç Pou ha denunciado este lunes el "abandono" del Govern de Marga Prohens a los trabajadores de la Comunidad, "y que en muchos casos supone, de hecho, retrocesos en los derechos adquiridos por los trabajadores", ha manifestado.

Un primer aspecto que ha criticado el Grupo Socialista es que, pese a que esta temporada se prevé una gran actividad, con una fuerte masificación turística que redundará en el mercado laboral, existe un consenso generalizado que la presión turística también provoca una fuerte presión en las condiciones laborales de los trabajadores.

Pero el PSIB-PSOE ha denunciado este "abandono" al colectivo, dado que durante este verano no se desplegará el Plan de Lucha contra la precariedad laboral, que se había organizado durante los ocho años anteriores, con los gobiernos progresistas, y que, en su opinión, daba resultados positivos en el control de la temporalidad y la parcialidad. "Es el primer año de los últimos nueve en que el Govern no ha puesto en marcha el Plan de Lucha, un dispositivo que permitía incrementar exponencialmente las actuaciones de Inspección de Trabajo y, por lo tanto, velar porque no se produjeran excesos de jornadas laborales", ha indicado Pou, quien ha añadido que "este plan ha quedado abandonado y, los trabajadores, desprotegidos respecto a otros veranos".

Un segundo aspecto del que se ha quejado el PSIB-PSOE es el "abandono de funciones" del Govern cuando atrasa los estudios de carga de trabajo para las camareras de piso. Este trabajo que fue "un gran hito", ha subrayado, del anterior ejecutivo autonómico presidido por la socialista Francina Armengol, se ha abandonado también, ha lamentado Pou, y este retraso en el control de estudios de carga afecta directamente las camareras de piso, que ven como, según ha señalado, "retrocede un derecho conseguido con gran dificultad".

Finalmente, y en esta misma línea de "desprotección laboral", Pou ha censurado que en el debate que hay en toda Europa y en España sobre reducir la jornada laboral, el conseller de Empresa, Ocupación y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, "ya se ha posicionado" en contra de esta reducción, dejando claro de qué lado está este Govern. "La reducción de jornada es un paso en el avance de las condiciones de los trabajadores, que el Govern del PP está dificultando", ha zanjado.