El PSIB critica la "demora" del Ayuntamiento de Llucmajor en los proyectos de la nueva residencia para personas mayores

Los socialistas exigen "celeridad" a las instituciones para que se termine el proyecto del centro de día de Badia Gran



PALMA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado la "demora" del Ayuntamiento de Llucmajor en los proyectos de la nueva residencia para personas mayores y el centro de día de Badia Gran y ha lamentado que el municipio "todavía no dispone de dos infraestructuras vitales para dar servicio a la gente mayor que se impulsaron durante la pasada legislatura".

Según ha informado el PSIB este miércoles en una nota de prensa, la residencia de gente mayor del pueblo tiene pendiente por ejecutar un proyecto de ampliación y de adaptación de sus salas a personas con necesidades de dependencia.

Así, han explicado que en julio del año pasado el Consorcio Sociosanitario del GOIB, el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y el Ayuntamiento de Llucmajor firmaron un convenio para colaborar en un proyecto de reforma valorado en 1,2 millones de euros.

Los socialistas han criticado que a día de hoy este proyecto no se ha puesto en marcha, puesto que el Ayuntamiento de Llucmajor "no ha resuelto la adaptación de la normativa urbanística a las nuevas características de la reforma de la residencia, condición sin la que no se podía seguir con las obligaciones del resto de administraciones".

En este sentido, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha criticado que el Ayuntamiento "demore injustificadamente la puesta en marcha de las dos infraestructuras", y ha pedido "mayor implicación a todas las instituciones involucradas para hacer que la gente mayor de Llucmajor pueda contar en la mayor brevedad posible con estas dos infraestructuras básicas para la gente mayor".

Asimismo, ha señalado que el convenio preveía que el proyecto y las obras serían ejecutadas por el Consorcio Sociosanitario, mientras que la gestión de la residencia, una vez remodelada, sería cedida al IMAS.

"No es posible que el PP haya repetido continuamente que venían para resolver las listas de espera de la gente mayor, y que cuando tienen un proyecto listo para poderlo hacer, no lo ejecuten", ha dicho Cladera.

Además, la secretaria general socialista ha lamentado que el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, "haya admitido que perderán recursos vinculados a los fondos europeos que durante la pasada legislatura se consiguieron para financiar iniciativas del IMAS de carácter social".

Por otra parte, Cladera ha hecho referencia a que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, visitó Llucmajor la semana pasada y "no hizo ningún compromiso ni mención de continuar con este proyecto, de reformar la residencia y dar un servicio mejor a la gente dependiente del municipio".

Por su lado, el portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Llucmajor, Jaume J. Oliver, también ha criticado la "falta de compromiso e inmovilismo" por parte del Consistorio. "Los vecinos de Llucmajor preguntan cómo están las obras de la residencia", ha asegurado.

Por ello, ha afirmado que la formación considera que es "una actuación que tendría que ser prioritaria dentro de las políticas municipales".

CENTRO DE DÍA DE BADIA GRAN

En relación con el centro de día de Badia Gran, los socialistas han considerado que la situación "es todavía más extraña", dado que la obra del local está terminada pero el Ayuntamiento "no ha hecho la dotación de personal para este servicio de competencia plenamente municipal, mientras que el Consorcio no ha dispuesto el mobiliario del centro".

"Badia Gran es una urbanización donde vive mucha gente, y el centro de día es un servicio muy necesario" ha dicho Cladera. Por su parte, Oliver ha concluido que el centro de día de Badia Gran "hace más de tres años que podría estar en funcionamiento" y ha añadido que "este es otro ejemplo claro de la carencia de voluntad política para hacer funcionar este centro de día".