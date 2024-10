PSIB denuncia la "parálisis absoluta" de la Escuela de Hostelería de Ibiza al no haberse contratado a ningún profesor

IBIZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB en el Consell de Ibiza ha denunciado públicamente este martes la "parálisis absoluta" de la nueva Escuela de Hostelería de Ibiza que, según los socialistas, no ha contratado a ningún profesor para este curso.

En un comunicado, los socialistas han asegurado que es "vergonzoso" que, más de un año después de acabar las obras, no se haga nada para impulsar una formación profesional de calidad.

El PSOE ha considerado que el anterior Govern balear dejó un proyecto "bien definido y avanzado", con las plazas del personal docente ya dotadas. Sin embargo, en el último año y medio no se ha hecho ningún progreso significativo en este sentido.

La formación ha lamentado que, según su opinión, la propuesta para este curso se limite a acciones formativas puntuales, algún máster y cursos del SOIB. "No hay un proyecto serio, la escuela está huérfana y los profesionales se contratan sólo para acciones puntuales. Ante esta situación, desde el PSOE exigimos que la Escuela se ponga en marcha a pleno rendimiento", han insistido.

El PSOE ha exigido así responsabilidades al PP y a la directora de la escuela, Pepita Costa, puesto que "Ibiza no se puede permitir tener unas instalaciones de las mejores de Europa y no ser capaces de replicar el modelo de éxito que ya funciona en Mallorca. La Escuela de Ibiza no puede ser una escuela de segunda".