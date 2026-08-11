El PSIB exige la dimisión de Bestard después de que la Fiscalía investigue su denuncia por malversación

La portavoz adjunta del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, en atención a los medios, tras el minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Colombia frente a Consolat de Mar- EUROPA PRESS

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido este martes al vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, que piense en dimitir "por coherencia y dignidad" tras el inicio de investigaciones tras la denuncia que puso el partido en la Fiscalía en el mes de junio.

La portavoz adjunta del PSIB en el Consell, Sofía Alonso, ha exigido que, en caso de que Bestard no renuncie voluntariamente a su cargo, el presidente de la institución, Llorenç Galmés, "debería cesarlo".

Alonso ha destacado en atención a los medios, tras un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Colombia, que la sospecha del grupo socialista es "cierta" y que "Bestard ha hecho un uso indebido de los bienes del Consell", al considerar que la admisión de la denuncia les da la razón.

El grupo socialista ha manifestado su esperanza de que la Fiscalía investigue a Bestard y de que el proceso termine con una querella ante el juzgado para explicar el uso de coches oficiales de Medio Ambiente.

La portavoz ha criticado el uso "privativo" por parte del vicepresidente del Consell y lo ha acusado de "malversación". En este sentido, ha culpado a Bestard de "hacer un uso para beneficiarse él" y no hacer lo que tienen que hacer los políticos, "que es servir a la ciudadanía".