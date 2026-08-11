La Fiscalía investiga a Bestard por el uso fraudulento de los coches del Consell de Mallorca

Archivo - El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard. - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Baleares ha abierto diligencias contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, por el supuesto uso fraudulento de los coches oficiales de la institución insular, según ha avanzado este martes el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes del procedimiento.

El Ministerio Público investiga al de Vox por malversación tras la denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca. Los socialistas consideran que los hechos atribuidos a Bestard podrían ser constitutivos de malversación de caudales públicos continuada, prevaricación y falsedad documental.

En la denuncia, los socialistas acusaban a Bestard utilizar de manera sistemática y reiterada una serie de vehículos de la institución insular para usos privados y de manera exclusiva en algunas ocasiones, generando por este uso gastos de gasolina y otros consumos sin contar con autorización.

El PSIB pidió al Ministerio Público declaración de la secretaría técnica del departamento de Medio Ambiente, que dirige Bestard, de la secretaria técnica de Presidencia, del secretario general y de la interventora. Reclamaba también copia de los expedientes relacionados con el uso de los vehículos adscritos al Departamento de Medio Ambiente, así como el registro de desplazamientos, consumos de combustible, mantenimiento, sistemas de geolocalización y cualquier otra documentación relacionada.

Los socialistas piden a Fiscalía también que requiera al Consell de Mallorca copia del registro de desplazamientos de Bestard con los vehículos oficiales del Consell de Mallorca