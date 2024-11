PSIB y MÉS per Mallorca no firmarán el Pacto por la Salud por la falta de medidas concretas

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSIB y MÉS per Mallorca han anunciado su intención de no sumarse este martes a la firma del Pacto por la Salud, entre otras cuestiones, por la falta de compromisos concretos, por la falta de presupuesto, seguimiento, calendario o evaluación.

La firma del documento está prevista para este martes (19.30 horas) en el Hospital Son Espases y, en un comunicado, los socialistas han justificado su no adhesión porque, a su juicio, no plantea soluciones a los problemas reales de la ciudadanía, como la reducción de las listas de espera de consulta de especialista, la falta de profesionales o los problemas cada vez más grandes en la gestión de las políticas de salud mental.

La diputada del PSIB Patricia Gómez ha asegurado que las intenciones del documento entran en contradicción con los recortes que el Govern ya ha empezado a llevar a cabo con el proyecto de Presupuestos para 2025.

En este sentido, Gómez ha apuntado que las inversiones sufren un recorte de más de 38 millones de euros, y que las políticas de salud mental, "un área que tenía que ser estrella en las políticas del PP", baja el presupuesto.

Para los socialistas, lo que conseguirá la presidenta del Govern, Marga Prohens, será una foto "vacía de contenido", porque el pacto tampoco apuesta claramente por las infraestructuras sanitarias, ni por la construcción de nuevos centros, la modernización, la digitalización o la reposición del alta tecnología.

"Sería deseable un gran pacto por la salud, pero mientras no se plantee en unos términos realistas, los socialistas continuarán escuchando y defendiendo todas las aportaciones y voces expertas, a pesar de que el Pacto por la Salud no las haya recogido", han argumentado.

Patricia Gómez ha recordado que la revista especializada 'The Lancet' ha publicado recientemente un artículo elaborado por gran parte de los partidos políticos de España, tanto de izquierdas como de derechas, que diseñan una base para lograr un pacto nacional para la Sanidad.

Gómez ha expuesto que este documento de consenso supone una hoja de ruta que podría ser la base para fijar una metodología y una guía hacia un sistema sanitario más equitativo, universal y centrado en las personas.

CRÍTICAS DE MÉS PER MALLORCA

Por parte de MÉS per Mallorca, la diputada Marta Carrió ha señalado que el Pacto no supone en realidad ninguna decisión, no contempla compromisos concretos, ni presupuestarios, ni de cronograma, ni de seguimiento y evaluación.

La ecosoberanista ha advertido, además, que incluso aspectos básicos como garantizar la universalidad de la sanidad han quedado fuera o no se contempla medidas que verdaderamente interpelen al cambio de modelo en atención primaria y atención de la cronicidad.

Carrió ha recordado que la formación ha participado en los grupos de trabajo del Pacto desde el primer momento y que defenderá y participará siempre en cualquier espacio que se cree para trabajar políticas que mejoren la sanidad y el acceso universal.

"El contenido de las medidas que este plan contempla son medidas de buenas prácticas y que pueden ser positivas, pero que son una declaración de buenas intenciones si no se acompañan de un verdadero compromiso del Govern", ha asegurado Carrió.

Por parte del PP, la portavoz adjunta, Marga Durán, ha celebrado la firma y el amplio consenso alcanzado tanto político como de entidades del sector sanitario. En la elaboración han participado 250 profesionales y 64 entidades.

Durán, sin embargo, ha lamentado que la oposición no se sume al acuerdo y "haga saltar por los aires el consenso alcanzado".

En referencia al PSIB, la 'popular' ha recordado que el Pacto ha llevado un año de trabajo con aportaciones y alegaciones por parte de todos. Sin embargo, ha lamentado que "el PSIB no haya registrado ninguna alegación al documento inicial, un hecho que hacía pensar que el consenso estaba asegurado".

"Ahora no pueden destaparse pidiendo más concreción cuando saben a la perfección que ahora ha llegado el momento de desarrollar el Plan Estratégico que contará con las medidas concretas, su cuantificación y calendarización", ha concluido Durán.