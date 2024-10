El PSIB pide al alcalde de Palma que impulse y recupere algunas iniciativas sobre memoria histórica

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Ducrós, ha solicitado al alcalde de la ciudad, el 'popular' Jaime Martínez, que impulse y recupere algunas iniciativas sobre memoria histórica como la celebración del Día del Recuerdo de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo que fue aprobada por el pleno municipal en 2018.

"El objetivo debe ser la defensa de los principios de verdad, justicia y reparación. Palma no puede quedarse al margen, debe ser una ciudad de defensa de la convivencia y la democracia, y sin memoria no hay democracia. Martínez no se puede dejar arrastrar por los postulados de Vox, como se ha visto esta semana en el Parlament", ha dicho Ducrós, quien trasladó al alcalde esta propuesta en una carta enviada este martes.

Así, el PSIB de Palma ha propuesto que el 29 de octubre se organice un acto en memoria de las personas desaparecidas durante el franquismo en Baleares; que Cort colabore con el acto que organiza la asociación Memòria de Mallorca en el cementerio municipal el 1 de noviembre; y que "reprenda la coherencia" y recupere el 24 de febrero como el Día del Recuerdo de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.

Esta última conmemoración, ha recordado el partido en un comunicado, fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento en 2018 --cuando el PSIB gobernaba-- y se ha venido organizando hasta ahora, por lo que consideran que se debería mantener en 2025.

El alcalde, ha insistido el grupo municipal socialista, debería seguir apostando por políticas públicas de memoria democrática que garanticen "la reparación de aquellas personas, grupos y colectivos que fueron represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".