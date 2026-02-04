El PSIB rechaza la segunda propuesta para edificar la plaza Teixidores de Sóller y pide buscar un solar "adecuado"

Plaza Teixidores de Sóller - PSIB

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Sóller ha rechazado la nueva propuesta del Ayuntamiento para edificar la plaza Teixidores al considerar que no soluciona las carencias de la primera propuesta y continúa siendo una zona que "no es adecuada" para hacer un bloque de 24 pisos.

Así se ha expresado el portavoz socialista en Sóller, Jaume Mateu, quien ha remarcado que el plan general no prevé ninguna edificación en esta zona.

"Si el problema es que ahora no es una plaza guapa, está en las manos de los responsables municipales hacer un buen proyecto para que lo sea", ha subrayado, a la vez que ha remarcado que "esto no puede ser una excusa para construir un espacio que se tiene que mantener como espacio libre público".

Los socialistas de Sóller, según ha apuntado la formación en nota de prensa, han considerado en que el gobierno municipal tiene otras opciones para ampliar el parque público y que puede impulsar otras medidas para paliar el problema de la vivienda.

"Entre otras, puede pedir limitar los precios de alquiler a través de la delimitación como zona de mercado residencial tensionado, como hemos propuesto los socialistas, pero está medida ha sido rechazada por el PP", ha criticado Mateu.

En esta línea, ha lamentado la "tozudez" del equipo de gobierno que, a su juicio, "cuanta más oposición tiene más insiste en propuestas que no son buenas para Sóller". Así, ha pedido que abandonen "su obesisión" para edificar espacios libres y que busque soluciones "efectivas" a la falta de vivienda.

Los socialistas también rechazan las formas del proyecto al considerar que el equipo de gobierno "ha menospreciado" a los partidos de la oposición a la hora de dar información.

"No es de recibo que se nos envíe por el chat de regidores y regidoras unas imágenes que previamente han sido distribuidas por las redes sociales municipales. Si se quiere trabajar para consensuar un proyecto, estas no son las formas de hacerlo", ha dicho el portavoz.

A su entender, es "más necesario que nunca" hacer un frente común para dar soluciones a corto, medio y largo plazo para que los ciudadanos puedan tener "una vivienda digna a precio digno".

Además, han advertido que la propuesta del PP "ignora totalmente" el espacio de protección de la Fàbrica Nova, adquirida recientemente por el Consell de Mallorca. "Construir un nuevo edificio supone una agresión injustificada hacia este entorno de protección", han concluido.