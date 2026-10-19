El PSIB señala que el Govern llega al Debate de Política General "sin soluciones" a los problemas de la legislatura

Archivo - La candidata del PSIB a las elecciones de 2027, Rosario Sánchez, comparece en el Parlament, junto al portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela. - PSIBº - Archivo

PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado que el Govern inicie el último Debate de Política General de Baleares "sin soluciones" para los problemas que se le presentaban al arrancar este mandato en 2023.

Con estas palabras se ha expresado la candidata de los socialistas para las elecciones autonómicas de 2027, Rosario Sánchez, en una rueda de prensa ofrecida este lunes antes, del pleno que debatirá la situación política de Baleares.

La representante del PSIB ha indicado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, intervendrá este martes y miércoles para "rendir cuentas" ante la ciudadanía y para afrontar las dificultades que sufre la gente que vive en Baleares.

Sin embargo, ha reprochado que el debate haya llegado "a escondidas" al presentar un escrito en el Registro del Parlament y sin haber "conversado" previamente con los portavoces parlamentarios.

Sánchez ha recalcado que "tiene sentido" que se haya tramitado así dada esta falta de "soluciones", con una vivienda "más cara" que al principio de la legislatura, "saturación turística" por un modelo "descontrolado" y, ante el cambio climático, el Govern ha legalizado viviendas en suelo rústico y la "desprotegido" el litoral.