PSOE exige a Vox explicaciones sobre la participación en sus listas del marido de una exconcejala del PP detenido

EIVISSA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE) ha exigido a Vox que dé todas las explicaciones sobre la participación, en 2019 en las listas de Sant Josep, del marido de una exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa detenido en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

En un comunicado, el PSOE ha explicado que el detenido ocupó el número 10 de la candidatura de Vox en Sant Josep de sa Talaia en una lista que compartía, entre otros, con la actual portavoz de Vox en este Consistorio, Araceli Colomar, que destacan que también está relacionada con escándalos inmobiliarios y con denuncias contra ella por presuntas estafas.

El PSIB ha explicado que Vox se ha limitado a señalar que la presencia del detenido correspondía a la cuota de Actúa Baleares, aunque para el PSOE son unas explicaciones "absolutamente insuficientes".

Los socialistas han considerado que los ciudadanos tienen derecho a saber qué relaciones ha tenido el detenido con Vox y con el PP de Eivissa, más allá de lo estrictamente familiar.

Según insisten, el hecho de que esta persona formara parte de la candidatura de Vox en Sant Josep "muestra una actividad política reciente que es muy preocupante, teniendo en cuenta la gravedad de las informaciones".