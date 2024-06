Rechazada la petición de MÉS de ampliar la comisión de investigación por el caso mascarillas

Negueruela llama "ridículo" al portavoz del PP y éste le tilda de "faltón y maleducado"



PALMA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión no permanente de investigación por irregularidades en contratos con la empresa Soluciones de Gestión que se lleva a cabo en el Parlament ha rechazado este viernes, con seis votos a favor y nueve en contra, la petición de ampliación de MÉS per Mallorca.

El portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, ha sido el primero en intervenir, justificando la modificación del plan de trabajo ante "la necesidad, leyendo las conclusiones de los grupos, de esclarecer algunas dudas".

"No hay razón que nos impida ampliar el plazo de finalización de esta comisión no permanente. No hay especial necesidad personal o partidista de ampliar, sino la necesidad de esclarecer algunas dudas", ha argumentado el ecosoberanista, quien ha visto una "precipitación absoluta" el plazo de conclusiones.

El siguiente en intervenir ha sido el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien ha expresado su apoyo a la petición de MÉS y ha tildado de "pantomima" la comisión.

"Está claro que esto se quiere cerrar en falso hoy, que es el día del cierre de la campaña electoral de la ultraderecha y la derecha que la acompaña", ha insistido el socialista.

También ha advertido del "ridículo" que ha hecho el portavoz del PP en la comisión, José Luis Mateo, con "la comisión de Koldo sin Koldo", a la vez que ha ironizado, calificando de "brillante", la conclusión de Vox "de que la Audiencia Nacional está investigando". "Llevamos tres meses", ha recordado Negueruela.

De su lado, la portavoz de Vox en la comisión, Patricia de las Heras, ha respondido al representante del PSIB, censurando que "se llena la boca" llamándoles "ridículos o bochornosos". "Todo tipo de descalificativos a los partidos que realmente formulamos una investigación de fondo", ha insistido De las Heras, sentenciando la "soberbia" de Negueruela.

Y sobre la petición de MÉS, la representante de Vox ha justificado el rechazo de su grupo al considerar que han sacado "conclusiones importantes para determinar qué ha sucedido en el contrato o cómo han sucedido los contratos". "Tenemos información suficiente para elaborar conclusiones", ha finalizado.

Por último, el portavoz del PP en la comisión, José Luis Mateo, ha reiterado que han obtenido "conclusiones importantes", aunque ha reconocido que se podría haber sido "más exhaustivo y concreto". Además, ha argumentado que, aunque hubiese venido Koldo García, no habría declarado.

Para finalizar, respondiendo al portavoz del PSIB, el 'popular' le ha tildado de "faltón y maleducado". "Ha faltado al respeto. Hoy ha entrado en la descalificación personal y ha perdido todo mi respeto. No llama la atención, porque le han hecho jugar un papel de defender como último bastión un caso en el que se puede ver involucrado un exministro socialista y hasta alguien del anterior Govern", ha finalizado.