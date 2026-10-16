Red Eléctrica inicia el soterramiento del tramo final de la línea entre Sant Martí y Alcúdia

Archivo - Una subestación eléctrica - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

Se trata del primer proyecto ligado al futuro segundo enlace entre la Península y Baleares PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica iniciará a partir de la segunda quincena de octubre las obras de soterramiento de la actual línea aérea entre las subestaciones de Sant Martí y Alcúdia, con el objetivo de liberar el espacio destinado a la futura estación conversora de la segunda interconexión submaria entre la Península y Baleares.

La actuación consiste en la sustitución del tramo aéreo existente de 403 metros que sobrevuela la parcela de la futura estación conversora por un nuevo tramo soterrado de 570 metros, según ha informado la empresa filial de Redeia en una nota de prensa.

El inicio de las obras se produce una vez que la modificación de la línea ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental Favorable (DIA) del Govern y se ha otorgado la correspondiente Autorización Administrativa Previa y de Construcción, y la Declaración de Utilidad Pública.

Según ha subrayado la empresa, se ha desplegado un intenso trabajo de diálogo con el que se han alcanzado también todos los acuerdos amistosos con la propiedad de los terrenos por los que discurrirá el tramo modificado.

La modificación de la línea en su tramo más próximo a la subestación de Sant Martí se convierte así en el primer proyecto ligado al futuro segundo enlace entre la Península y Baleares que ha obtenido Declaración de Impacto Ambiental Favorable, al considerarse que el proyecto evita impactos adversos significativos sobre el medio ambiente.

El proyecto del segundo enlace entre la Península y las Islas (conocido como PenBal 2) se encuentra en estos momentos en trámite de evaluación ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Red Eléctrica ha informado que ha finalizado la segunda información pública a la que se somete el proyecto, como consecuencia del nuevo trazado terrestre consensuado en el seno de la mesa de trabajo creada al efecto, constituida por el Govern, el Ministerio, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Alcudia, representantes de los vecinos del municipio y Red Eléctrica.