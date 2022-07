La Reina Letizia clausura la 12ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest

PALMA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha presidido este domingo, 31 de julio, el acto de clausura de la doceava edición del Atlàntida Mallorca Film Fest 2022 (AMFF), que se ha celebrado en el patio del Centro Cultural de la Misericòrdia, de Palma, y en la que la actriz Isabelle Huppert ha recibido el premio Masters of Cinema.

Doña Letizia ha sido recibida minutos antes de las 21.00 horas en La Misericordia por diferentes autoridades, entres las que destacan la presidenta del Govern, Francina Armengol; la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo; el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs; el alcalde de Palma, José Hila y también se han podido ver otros cargos, como el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta.

Estas personalidades y los invitados a la gala de clausura del festival han accedido al patio de la Misericordia para acudir a la entrega del premios Masters of Cinema a la actriz Isabelle Huppert.

Durante la gala de clausura, también se han entregado los premios de la sección oficial en competición. En concreto, el Premio de la Crítica, para 'Bruno Reidal: Confesión de un asesino', de Vincent Le Port; el Premio del Público, para 'Soulf of a Beast', de Lorenz Merz; una Mención Especial, para 'Jusqu'ici tout va', de Francesc Cuéllar, y el Premio a Mejor Película para 'Softie', de Samuel Theis.

Previamente a la entrega de los premios, el director del Atlàntida Mallorca Film Fest, Jaume Ripoll, ha agradecido a la Reina Letizia su "apoyo a la cultura" y su presencia en la clausura de este Festival "complejo y singular".

El premio Masters of Cinema 2022 han sido entregados por Doña Letizia, quien ha subido al escenario junto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, el ministro Iceta, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y el director del Festival, Jaume Ripoll.

La actriz Isabelle Huppert ha agradecido el galardón asegurando estar "muy feliz" por este reconocimiento y agradeciendo a la Reina su "apoyo al cine".

"Estoy muy feliz de recibir el premio Masters of Cinema de este Festival tan especial y particular que apoya al cine del futuro, pues el cine necesita que se mire hacia adelante. También hacia al pasado para no olvidar, pero sin duda hay que mirar hacia el futuro para tener esperanza", ha enfatizado.

Posteriormente, todos ellos han podido disfrutar del estreno del documental 'El Falsificador', dirigido por Kike Maíllo, quien también ha estado presente en la clausura de la doceava edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, que concluirá con el concierto de Amaia Romero.

El Atlàntida Mallorca Film Fest se ha celebrado durante toda una semana en Palma, desde el pasado 24 de julio. Mientras, en Filmin la programación se puede ver de forma online desde el 24 de julio al 24 de agosto.