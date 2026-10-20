Rescatan en helicóptero a un hombre con un tobillo roto en Caimari

Intervención del helicóptero sa Milana en el rescate de un joven en es Coll Baix. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado en helicóptero a un hombre que se ha roto el tobillo en una zona de Caimari.

La intervención, según ha informado el cuerpo de emergencias, ha tenido lugar sobre las 17.45 horas de este martes.

Efectivos del parque de Inca y el helicóptero se han desplazado hasta la zona para auxiliar al lesionado.

El hombre, con un tobillo roto, ha sido trasladado hasta una zona en la que le esperaba una ambulancia, donde ha sido atendido por los sanitarios.