Restablecido el tráfico en toda la red viaria de Eivissa

Carretera del aeropuerto de Eivissa inundada por las lluvias de la dana Adam. - POLICÍA LOCAL DE SANT JOSEP

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha informado que ya ha reabierto toda la red viaria de la isla y está operativa, aunque ha pedido precaución a los conductores.

Así lo ha confirmado la institución insular en su cuenta de la red social X, después de trabajar para restablecer el tráfico puesto que este domingo ha tenido que cortar la circulación en la autopista que conecta Eivissa con el aeropuerto de la isla y la carretera EI-10 entre Sa Real y el puerto.

Por otra parte, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que el 112 ha atendido un total de 98 incidentes entre este sábado y domingo.

Formentera ha registrado 53 incidencias, Eivissa 38 y en Mallorca siete. La mayoría han estado relacionados con inundaciones de locales --46-- o de la vía pública --19--, caída de árboles --13--, obstáculos o líquido en la calzada --cuatro--, desprendimientos de elementos urbanos --tres--, incendios --dos-- e interrupciones de servicios básicos --dos--.

Cabe recordar que en estos momentos la Aemet mantiene activado el aviso naranja el sur y Llevant de Mallorca por precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y las Pitiusas por hasta 160 litros en 12 horas.

También están en aviso amarillo el resto de Mallorca por lluvias, tormentas y fenómenos costeros, que concretamente podrían afectar a Pitiusas, la Serra de Tramuntana, el norte y el noreste de Mallorca.