Restauran el portal mayor de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Establiments

Representantes del Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y el Obispado de Mallorca frente al portal mayor de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Establiments. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han asistido este domingo a la misa con motivo de la finalización de las obras de restauración del portal mayor de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Establiments.

La actuación, con un importe de algo más de 20.000 euros, se ha podido llevar a cabo gracias a la subvención nominativa del Consell de Mallorca a favor del Obispado de Mallorca para restaurar diversas piezas del patrimonio eclesiástico, proyecto que fue aprobado en marzo de 2025.

En un comunicado, la institución insular ha indicado que la iglesia de Establiments, de finales del siglo XVIII, fue impulsada por el obispo Francisco Garrido de la Vega, quien colocó la primera piedra en 1768 y la consagró en 1771. Fue erigida en parroquia en 1913.

La necesidad de restaurarla se constató al detectarse una patología estructural progresiva en el dintel del portal principal, con un descenso visible de la dovela central que comprometía la transmisión de las cargas hacia las jambas verticales. Por este motivo, el Obispado encargó un proyecto, redactado por el arquitecto Víctor Bauzá Piña, para definir y dirigir una intervención integral.

Los trabajos han tenido como objetivo restablecer la estabilidad y la integridad material del portal, al conservar la materia original en la medida de lo posible y seguir criterios de intervención mínima, reversibilidad y compatibilidad constructiva.

La actuación ha consistido en el desmontaje controlado de la fábrica superior de piedra de marés y de la moldura, la elevación y recolocación de la dovela central, la renovación de las juntas con mortero de cal y la reconstrucción de la fábrica superior con los materiales y las trazas originales, sin alterar la configuración volumétrica del conjunto.