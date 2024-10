Rudy Fernández recibe un homenaje en el lugar "donde empezó todo"

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rudy Fernández ha participado este domingo en un acto de homenaje ofrecido por las instituciones baleares al deportista en el pabellón Tomeu Ferragut del Instituto Sant Josep Obrer de Palma, el lugar "donde empezó todo".

Así ha definido el exbaloncestista a la cancha en la que inició su carrera deportiva y en la que cuando hacía entradas a canasta de pequeño, "en ningún momento, se pensó que llegaría a ser el jugador que ha sido".

En su discurso, Fernández ha manifestado que se sentía "muy orgulloso" de que sus padres se mudaran a Palma para poder "vivir algunos de los mejores momentos de su vida" y "vincularse a la gran isla", que es Mallorca.

"Siempre me he sentido muy querido en Mallorca y siempre he tratado de poner la bandera de Baleares en lo más alto porque me lo han dado todo", ha afirmado.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a las instituciones, la Federación de Baloncesto de Baleares, todos sus amigos y familia que han hecho posible este homenaje.

Para cerrar su intervención, Fernández se ha dirigido a unas gradas repletas de niños y adolescentes a los que ha deseado que "sus sueños empiecen donde empezaron los suyos".

El acto ha arrancado con una proyección de un vídeo en el que se hacía un repaso de su trayectoria, mensajes de compañeros de selección como Marc Gasol o Álex Mumbrú y una pequeña conversación con dos de los amigos con los que arrancó su carrera. De hecho uno de ellos, le ha hecho entrega de su primera ficha federativa como jugador de baloncesto.

Más tarde, algunos de los pequeños que hoy juegan en las distintas categorías de los equipos de baloncesto del Sant Josep Obrer le han sometido a un breve cuestionario sobre algunos momentos de etapa de jugador.

A continuación se ha subido al escenario la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha afirmado que este es un "más que merecido homenaje después de una increíble trayectoria".

La representante del Ejecutivo ha señalado que en este pabellón se empezó a "forjar la leyenda" y a "escribir la historia" junto a su hermana, la también exbaloncestista Marta Fernández por lo que ahora se cierra un "ciclo de éxito".

Prohens ha enumerado los hitos del exjugador a los largo de su carrera y ha elogiado su "liderazgo, compañerismo, esfuerzo y capacidad de sacrificio".

"Hoy todos los ciudadanos de Baleares te dan las gracias por las alegrías que les has dado y por ser un referente que ha llevado al archipiélago alrededor del mundo y ha ayudado a convertirla en una tierra de campeones", ha resaltado la presidenta.