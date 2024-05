Salas (IB3): "Soy bastante cauto con cómo se desarrollan las tertulias en este país porque no enriquecen"

PALMA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Albert Salas, ha reconocido ser "bastante cauto con cómo se desarrollan las tertulias en este país", porque, bajo su punto de vista, "no enriquecen".

"No creo en las tertulias políticas y no creo en las tertulias periodísticas. Creo que son posturas con argumentarios fijos y el matiz no enriquece", ha insistido Salas.

Así ha respondido, en concreto, a la pregunta formulada, durante la comisión de control sobre la radiotelevisión autonómica, por el diputado del PSIB Ares Fernández, relativa a las tertulias de actualidad política, opinando que los que participan "mayoritariamente tienen una tendencia conservadora", algo que "supone un desequilibrio".

Al respecto, el director general de IB3 ha señalado que el ente público está estudiando "nuevas fórmulas" para incluir nuevas programaciones y que puedan retornar las tertulias a la televisión.

"Veremos cómo poder incluir un espacio de actualidad para que se vean todos lo puntos de vista", ha reiterado Salas, previendo que podría darse a partir del mes de septiembre.

"Soy bastante cauto con cómo se desarrollan las tertulias. Si nos vamos a un punto donde el oyente escucha a dos personas que no se mueven ni un milímetro, no estamos dando herramientas al ciudadano", ha repetido el director general durante su intervención, admitiendo ser "crítico con la situación de las tertulias" pero también "optimista respecto al futuro, porque hay mucho margen".

COBERTURA DEL CORRELLENGUA

La primera pregunta de la comisión la ha hecho la diputada socialista Mercedes Garrido, en referencia al tratamiento de las noticias en el ente público.

"Nos encontramos que noticias de interés para la población, que en algunos casos han abierto portadas, en los informativos de IB3 o no están o aparecen al final", ha lamentado la diputada, poniendo de ejemplo la "escasa" cobertura del Correllengua.

Al respecto, Salas ha hecho un repaso de las colas, totales, directos y sumarios relacionados con el Correllengua y el correspondiente tiempo que ocuparon, aunque ha reconocido que "todo es mejorable".

En su turno de réplica, con todo, Garrido ha insistido en que el seguimiento que hizo la televisión pública "fue totalmente distinto al que hizo la radio" y ha sentenciado que "el tratamiento que hizo IB3 no fue el adecuado".

OTRAS PREGUNTAS EN COMISIÓN

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha interrogado, por su parte, al director general sobre la retransmisión de contenido deportivo en clave de género, considerando que el deporte femenino "recibe un seguimiento muy puntual".

"No distinguimos. Lo veo una cosa natural y normal a estas alturas. El tema que marca el gasto o inversión viene por una voluntad sobre el mercado", ha respondido Salas.

Además, deteniéndose no tanto en la inversión que se destina al deporte femenino, sino a la dedicación en tiempo de retransmisión, el director del ente ha asegurado que, "en tiempo de retransmisiones, se han hecho más femeninas que masculinas".