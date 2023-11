Salud promete reducir las listas de espera: "No pidan que en cuatro meses resuelva una situación creada en ocho años"

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha avanzado que "en los próximos días" presentarán las propuestas para empezar a reducir las listas de espera en la sanidad pública y ha pedido al PSIB que no le pida que "en cuatro meses resuelva una situación que crearon en ocho años".

Así se ha expresado, durante el pleno del Parlament, la consellera García, respondiendo a la pregunta formulada por la diputada socialista Patricia Gómez, quien ha reprochado al Govern la falta de un plan "para hacer frente a las urgencias hospitalarias", recordando también el cierre reciente de urgencias del Hospital de Inca durante unos días.

"El PP vuelve a perjudicar a la salud de los ciudadanos", ha lamentado la diputada.

De su lado, García, para responder, ha usado una frase de Gómez cuando todavía era consellera de Salud, en enero de 2023, en la que dijo que necesitaría "dos años para volver a las cifras anteriores a la pandemia".

"Sé que nos ha visto resolver situaciones de manera rápida y valiente, pero no me pida que en cuatro meses resuelva una situación que ustedes han creado en ocho años. Me queda todavía un año y medio para volver a cifras prepandemia", ha finalizado García.