Sanidad informa de 32 casos confirmados y recuerda que algunos leves pueden no detectarse

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado que los casos confirmados del nuevo coronavirus están en "buenas condiciones", incluido el paciente de Madrid que está en la UCI, y ha avisado de que algunos casos leves podrían no detectarse.

Hasta la fecha se han registrado 32 casos confirmados del nuevo coronavirus en España, incluidos los dos que ya han sido dados de alta: cinco casos en Madrid, ocho en la Comunidad Valenciana, seis en Canarias, tres en Cataluña, uno en Baleares --el ciudadano británico que fue dado de alta el 14 de febrero--, seis en Andalucía, uno en Aragón y dos en Castilla y León.

Tras dar los últimos datos confirmados, Simón ha felicitado la labor que están realizando las comunidades autónomas, especialmente Canarias y Madrid por el trabajo de investigación que están haciendo para encontrar la forma de contagio de los pacientes que se infectaron en España.

"Está realizando una investigación muy exhaustiva y de gran calidad y parece que, por ejemplo en Andalucía, se está consiguiendo establecer todo el hilo hasta el origen de la infección", ha apostillado Simón.

No obstante, y aunque dicho con "cautela", el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha comentado que si otras personas que se hubieran contagiado por el paciente de Madrid estuvieran "graves" ya se conocerían, si bien ha reconocido que los casos leves podrían no detectarse porque los pacientes pueden no acudir al médico.