El secretario general de la FSE-PSOE exige medidas "contundentes" contra la masificación de Ibiza y la falta de vivienda

IBIZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, ha exigido medidas "contundentes" contra la masificación y la falta de vivienda en la isla, criticando la "nula coherencia" del PP, "que dice una cosa y hace la contraria".

Roselló se ha pronunciado así en el primer Comité Insular de la FSE-PSOE, tras su sexto Congreso, máximo órgano entre congresos que ha escogido a Pep Marí 'Marge' como presidente, María Ángeles Marí Sunyer como vicepresidenta, y Gloria Corral como secretaria de actas.

El secretario general de la FSE-PSOE ha resaltado que el partido comienza este otoño, a partir de noviembre con el Congreso Federal y después con el resto de procesos autonómicos y locales, una nueva etapa "para coger un nuevo impulso, en España, con Pedro Sánchez, para continuar gobernando con éxito, pese a las campañas de la derecha en su contra, y en Ibiza y en Baleares, para construir la alternativa que con solo un año de gobiernos del PP se está viendo que será muy necesaria".

Roselló ha criticado la "falta de coherencia y medidas" para dar respuesta a las necesidades de la Isla. Así se ha pronunciado sobre el anuncio del Govern de subir el Impuesto Turístico, cuando "durante más de 20 años, el PP había dicho que el impuesto hundiría el turismo y ahora dice que, no sólo lo mantiene, sino que lo incrementa".

El secretario general ha defendido que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) "no sirve para regular la entrada de turistas", si no que "el objetivo" de éste, según ha precisado, "es obtener recursos, directamente de los visitantes para invertir en infraestructuras y servicios que ayuden a la sostenibilidad social, económica y medioambiental del destino".

En este sentido, ha criticado además que miembros del PP de Ibiza siempre habían estado en contra del ITS "y ahora, no sólo les parece una maravilla, sino que piensan que se paga poco y que debe subirse".

En cualquier caso, ha continuado Roselló, "bienvenidos a la necesidad del Impuesto Turístico, aunque sea 20 años tarde".

Además, en relación a la necesidad de poner límites al turismo, el secretario general de la FSE-PSOE ha criticado que "el PP dice una cosa y hace la contraria", como es la decisión de aprobar en el Consell de Ibiza "un nuevo Plan Territorial Insular (PTI) que permitirá la autorización de 1.400 nuevas viviendas turísticas".

Por otro lado, sobre la falta de vivienda, los socialistas han lamentado la actual situación de "anuncios y más anuncios que se quedan en nada", por parte del Consell de Ibiza y del Govern balear, mientras ambas administraciones "se niegan a adoptar medidas".

Frente a este escenario, el Comité Insular de la Federación Socialista de Ibiza ha aprobado una resolución en defensa del derecho a la vivienda digna y asequible, condenando la "pasividad" del Consell y del Govern, así como la inacción de los ayuntamientos.

Finalmente, entre otras cuestiones, la FSE-PSOE ha denunciado que casi el 40 por ciento de los anuncios de alquiler turístico en plataformas son ilegales y ha reclamado una planificación urbanística que priorice la construcción de viviendas asequibles.