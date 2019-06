El sector audiovisual genera anualmente en Baleares casi 65 millones de euros, según un estudio del Govern

Actualizado 18/06/2019 20:37:12 CET

El infome también revela que la creación artística genera 47,7 millones de euros anuales en Baleares

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector audiovisual genera anualmente en Baleares un valor añadido bruto (VAB) de 64,9 millones de euros, un importe que representa el 0,3 por ciento del VAB del total del archipiélago, según revela un estudio sobre industrias culturales elaborado por el Govern.

La directora general de Cultura en funciones, Joana Català, ha presentado este martes en Ca'n Oleo las principales conclusiones de varios estudios que el Govern encargó a distintas entidades empresariales del sector cultural con motivo de la creación del el Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB).

Así, el 75,7 por ciento del valor generado en el sector audiovisual se corresponde con actividades cinematográficas, vídeo y programas de televisión que, además, aglutina su actividad sectorial en los municipios de Palma y de Calvià.

Según el informe, la industria audiovisual ha experimentado un crecimiento de la ocupación (47,1 por ciento) que duplica el resto del tejido productivo balear que se acentúa en de televisión (90,1%), servicios de postproducción (194,5%) y grabación de sonido y edición musical (176,2%). Sin embargo, el trabajo autónomo en actividades cinematográficas, vídeo, televisión, grabación de sonido y edición musical (26,3%) supera la media regional (18,4).

LA CREACIÓN ARTÍSTICA GENERA 47,7 MILLONES DE EUROS

En relación al sector de la creación artística, el estudio señala que la actividad genera 47,7 millones de euros anuales, un 0,2 por ciento del VAB del archipiélago y en el que destaca el sector de las artes escénicas, que supone el 48,9 por ciento del sector.

El sector ha incrementado su presencia en el tejido productivo regional durante la última década y ha aumentado su contribución tanto en el número de empresas (1,2% vs 0,8% en 2008), como de trabajadores de alta en los registros laborales (0,5% vs 0,3%, 2008) de las Baleares. Además, el estudio revela la elevada incidencia de la ocupación autónoma, una situación que afecta casi a uno de cada dos trabajadores del sector (46,1% vs 18,6%, Balears).

19% DE LECTORES EN CATALÁN

Por otro lado, el estudio revela que el sector editorial de Baleares está configurado por un ecosistema de 25 empresas, en general pequeñas o micro empresas que comercializan un producto que no es de primera necesidad en un mercado fragmentado por la insularidad y por el eje Península-Baleares.

El informe se refiere a la distribución de libros en el exterior como la principal problemática del sector, además de la escasa visibilidad de libros locales. Además, el estudio señala que las empresas son muy pequeñas y que, por cada libro vendido en la librería, el editor gana netos solo 3,5 euros, por lo que necesita vender 333 ejemplares para recuperar la inversión inicial.

Otros problemas del sector editorial se relacionan con el estancamiento del número de lectores, la competencia derivada de los dispositivos electrónicos. Además, el informe muestra que en Baleares el 19 por ciento de los lectores habituales leen en catalán.

El acto de presentación de los estudios ha contado con la directora general de Cultura, Joana Català, y del director del ICIB, Jaume Reus, así como el presidente de Editores asociados de Balears, Gracià Sànchez; la presidenta de la Asociación de Productoras Audiovisuales de las Illes Balears (Apaib), Marta Hierro; la presidenta de la Asociación de empresas baleares de artes escénicas (Illescena), Fàtima Riera; además del representante de la Asociación independiente de galerías de arte (Aigab), Antoni Ferrer, y del representante de las empresas discográficas, Miquel Àngel Sancho, así como con el director de la Fundación Impulsa Baleares, Antoni Riera.