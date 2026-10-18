El sector primario dará a conocer sus productos entre hoteles, comercios y restaurantes en cinco encuentros en Mallorca

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PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha puesto en marcha el programa 'Conecta Local', una iniciativa destinada a facilitar el contacto directo entre los productores agroalimentarios de Mallorca y las empresas de los sectores turístico, comercial y de restauración interesadas en incorporar producto local a su oferta.

El programa incluye cinco encuentros, que se llevarán a cabo entre los meses de octubre y noviembre en diferentes municipios de la isla, con el objetivo de abrir nuevas vías de comercialización y favorecer las relaciones comerciales entre el sector primario y las empresas compradoras, según ha explicado la Conselleria en una nota de prensa.

La iniciativa se enmarca en el trabajo de la Conselleria para incrementar la presencia de los productos agroalimentarios de Baleares en los establecimientos del sector y el comercio de proximidad.

En un contexto en el que las organizaciones agrarias han expresado su preocupación por la disminución de las ventas de producto local, estos encuentros pretenden facilitar que los productores puedan acceder directamente a nuevos clientes y establecer relaciones comerciales estables.

En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha señalado que la Conselleria es "consciente" de que una de las principales preocupaciones de los agricultores, ganaderos y elaboradores es "poder vender su producción".

"La promoción es importante pero también lo es facilitar que esta promoción se traduzca en ventas. Con 'Conecta Local' se quiere acercar a los productores a las empresas que pueden comprar sus productos y ayudar a generar oportunidades comerciales reales", han apuntado.

Llabrés también ha remarcado el papel que pueden desempeñar el sector turístico y el de restauración en la comercialización de los alimentos de Baleares.

"El archipiélago tiene una producción agroalimentaria de calidad y un sector turístico y de restauración con una gran capacidad de consumo. Se debe favorecer que estos dos sectores se conozcan mejor, establezcan relaciones comerciales y aprovechen las oportunidades que ofrece el producto local", ha explicado.

En esta línea, el director general ha recordado que la normativa turística de Balears establece unos porcentajes mínimos de consumo de productos agroalimentarios de origen balear en los establecimientos turísticos.

"El cumplimiento de estos porcentajes es importante para el sector primario pero también se debe facilitar que las empresas puedan identificar a los productores, conocer su oferta y establecer canales propios de suministro. Iniciativas como 'Conecta Local' contribuyen precisamente a acercar la oferta y la demanda", ha afirmado.

CITAS RÁPIDAS ENTRE AGRICULTORES Y POSIBLES COMPRADORES

'Conecta Local' se llevará a cabo mediante un formato de reuniones comerciales breves conocido como citas rápidas --'speed dating'--, que permitirá a los productores presentar directamente sus productos a las empresas participantes, explicar sus características y explorar posibles acuerdos de suministro.

Este sistema facilitará que, en una misma jornada, cada participante pueda establecer contactos con diferentes empresas o productores, con la finalidad de identificar intereses comunes y posibles oportunidades de negocio. Los encuentros se completarán con una sesión de contactos concebida para ampliar los contactos profesionales y profundizar en las relaciones comerciales iniciadas durante las reuniones.

El programa prevé cinco encuentros en horario de mañana y en diferentes puntos de Mallorca, para facilitar la participación de empresas y productores de diversas zonas de la isla. El primer encuentro tendrá lugar el martes 20 de octubre en Andratx. Posteriormente, se llevarán a cabo las jornadas de Muro, el 22 de octubre; Cala Millor, el 26 de octubre; Ariany, el 29 de octubre, y Campos, el 12 de noviembre.

Las sesiones se dirigen principalmente a empresas comerciales, turísticas y de restauración que quieran incorporar productos agroalimentarios de proximidad a su actividad, así como ampliar o diversificar su red de proveedores.

Uno de los objetivos de 'Conecta Local' es facilitar que los productores puedan dar a conocer directamente su oferta a las empresas compradoras, sin limitar los encuentros a una acción de promoción o difusión.

"La Conselleria quiere que los productores puedan explicar qué hacen y qué productos ofrecen y que los clientes potenciales manifiesten cuáles son sus necesidades. Además, al mismo tiempo, las empresas conocen de primera mano la producción que se hace en Mallorca. Este contacto directo es fundamental para generar confianza y facilitar que se puedan concretar acuerdos comerciales", ha recalcado Llabrés.

También ha añadido que incrementar la presencia del producto local en los establecimientos turísticos, en los restaurantes y en los comercios es una cuestión "importante" para la viabilidad de las explotaciones agrarias y de las empresas agroalimentarias. Detrás de cada producto hay agricultores, ganaderos y elaboradores que "necesitan comercializar su producción y obtener una rentabilidad adecuada".

'Conecta Local' es una iniciativa impulsada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, y coordinada por Mallorca Rural, con la colaboración de las entidades agrarias, los ayuntamientos y las mancomunidades. El programa también cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca.

El periodo de inscripción para las empresas compradoras finalizó el pasado 13 de octubre, una vez completado el proceso de selección de los productores participantes. Los cinco encuentros permitirán poner en contacto directo a ambos sectores, facilitar el conocimiento de la oferta agroalimentaria de proximidad y explorar nuevas oportunidades de colaboración comercial.