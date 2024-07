La segunda fase de 'Palma a punt' culmina con la retirada de 926 pintadas y el baldeo de 1.142 kilómetros de acera

PALMA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las diferentes áreas municipales implicadas en el plan de choque de limpieza y mejora de los barrios, enmarcado en el programa 'Palma a Punt', han finalizado los trabajos de la segunda fase con un balance, entre otros, de 926 pintadas vandálicas retiradas, el mantenimiento y limpieza de casi 7.000 contenedores y el baldeo de 1.142 kilómetros de acera y calzada.

Según ha recordado el Ayuntamiento de Palma este jueves en nota de prensa, las actuaciones comenzaron el pasado 4 de marzo y son complementarias a los trabajos que cada departamento realiza habitualmente. En ellas han participado cerca de 100 operarios de varias áreas como son Emaya, Infraestructuras, Sanidad y Seguridad, y Civismo.

El dispositivo se basa en un análisis previo de las necesidades de cada zona para aumentar la eficacia de los trabajos.

Después de cuatro meses de actividad en los 89 barrios del municipio, divididos en nueve sectores, cabe destacar que, por parte de Emaya, han participado más de 45 trabajadores en turnos de mañana y tarde y más de 20 vehículos.

La empresa ha retirado un total de 926 pintadas, se han desbrozado más de 120.100 metros lineales de bordillos y aceras, se ha realizado el mantenimiento y limpieza de 8.497 papeleras y 58 'sanecans', y se ha realizado el mantenimiento y limpieza de 1.637 ubicaciones de contenedores, con un total de 6.987 contenedores, entre lateral y bilateral.

También se han limpiado mediante sopladora y baldeo 1.142.948 de metros lineales de acera, lo que equivale a 1.142 kilómetros, y se han retirado más de 225 toneladas de residuos.

En lo que se refiere al departamento de Sanidad, que se encarga de controlar la plagas, se ha procedido a la desinsectación para cucarachas de 74.137 tapas de residuales; al control del mosquito tigre en 6.271 imbornales; a la desratización en 452 parques y jardines; al control de cucarachas en 126 colegios, y se han atendido 604 quejas y peticiones de información de vecinos.

En cuanto a Seguridad y Civismo, se han realizado labores de acompañamiento y apoyo a las brigadas de limpieza y se han desplegado más de 43 dispositivos de control y seguridad.

El resultado ha sido 67 denuncias a patinetes por incumplir las ordenanzas de circulación, entre las que destacan circular sin chaleco reflectante, conducir por la acera, circular con cascos de música o hablando por el móvil; 18 denuncias a bicicletas y motocicletas por circular por la acera o circular por zona peatonal, y más de 70 denuncias a turismos por denuncias relacionadas con la convivencia y por, entre otros motivos, no haber pasado la ITV o no tener seguro, circular usando el móvil, no llevar cinturón de seguridad o circular con un permiso extranjero no válido en España.

Desde la regiduría de Infraestructuras, por su parte, se han realizado más de un centenar de reparaciones en la aceras y calzadas del municipio, mejorando la accesibilidad en pasos de cebra y paradas de la EMT.

Asimismo, se ha sustituido o reparado farolas y, a través del área de Parques y Jardines, se ha trabajado en el desbroce de los alcorques, en las labores de poda y la reposición de plantas y arbustos.

El plan de refuerzo se ha complementado con la actuación de la plantilla de controladores medioambientales, que han estado informando a los vecinos de las ordenanzas municipales en materia de civismo.

'Palma a Punt' ha ido rotando por todos los barrios del municipio de manera escalonada y la intención es que se hagan estas actuaciones especiales, al menos, dos o tres veces al año en cada zona.

Este plan de choque supone un primer paso para un cambio relevante en la programación de la limpieza y mejora de los barrios de Palma "respecto a lo realizado en los últimos ocho años en esta materia", han concluido desde Cort.