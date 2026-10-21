SFM refuerza los servicios de tren los fines de semana por las ferias de Inca previas al Dijous BO

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) habilitará servicios especiales de refuerzo los fines de semana con motivo de las ferias de Inca previas a la celebración del Dijous Bo.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el dispositivo, que se pone en marcha por tercer año consecutivo, contará con 16 trenes adicionales cada sábado y cada domingo por la tarde.

Los trenes especiales comenzarán este fin de semana, los días 24 y 25 de octubre, y tendrán continuidad los días 31 de octubre y 1 de noviembre, así como el 7 y 8 de noviembre. Realizarán el trayecto Palma-Inca en ambos sentidos y se añadirán a los servicios habituales.

Así, circularán desde las 15.25 horas, cuando saldrá el primer especial desde Palma hacia Inca, hasta las 22.40 horas, en que está previsto el último desde Inca a Palma. Todos los trenes especiales efectúan parada en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino.

Además de este dispositivo, SFM habilitará también este año servicios especiales con motivo de la celebración del Dijous Bo, que incluirán trenes nocturnos y refuerzos.