Simebal pide que el periodo de cuarentena del personal sanitario se trate como enfermedad profesional

PALMA DE MALLORCA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha solicitado este martes que el periodo de cuarentena del personal sanitario se trate como enfermedad profesional y no como baja por contingencia común.

Así lo reclama el sindicato en un comunicado en el que indica que esto supondría, entre otras cosas, "asegurar que los profesionales no sufrieran pérdida económica por supresión de complementos salariales y guardias".

El sindicato opina que, cuando un profesional es considerado como contacto de riesgo de paciente con un caso de coronavirus, independientemente de si cursa baja laboral o continúa en su puesto de trabajo, "deberá tratarse como profesional en periodo de observación por enfermedad profesional".

De esta manera, consideran que no sería aplicable el criterio 2/2020 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya que éste se refiere a trabajadores en general en periodo de observación que de otra forma quedarían descubiertos, no a profesionales sanitarios o no sanitarios con riesgo de enfermedad profesional.

Según argumentan, tanto el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, como el RD 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social "apoyan esta postura".

"La consideración de enfermedad profesional garantizaría a los facultativos en situación de observación, la retribución del 100% del salario incluyendo los complementos salariales y las guardias", han reiterado.