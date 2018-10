Sindicatos y partidos políticos llaman a la participación ciudadana en la huelga del 8 de marzo

Publicado 02/03/2018 10:25:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT, USO y STEI-Intersindical y los partidos políticos PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) y Gent per Formentera han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la huelga del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Según ha expuesto en un comunicado el sindicato CCOO, los datos refleja una situación "alarmante de desigualdad entre mujeres y hombres", como la brecha salarial, la diferencia de diez puntos en la tasa de ocupación o la cuantía de las pensiones.

"Hay muchos indicadores que muestran las fuertes desigualdades que sufren las mujeres desde hace mucho tiempo, sin que se hayan aplicado las medidas necesarias para corregirlo", han manifestado, tras criticar la "pasividad" del Gobierno.

Entre las principales reivindicaciones de la huelga, han comentado, se encuentra avanzar hacia la eliminación de las violencias machistas y reclamar el impulso de medidas destinadas a acabar con la precariedad en la contratación femenina y con el 'techo de cristal'.

Asimismo, han añadido, también se quiere reconocer "la excelente tarea del movimiento feminista que está abanderando una lucha a nivel mundial sin precedentes y de la que esta huelga es una buena muestra".