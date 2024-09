Los Socialistas de Alcúdia critican el "descontrol" y la "dejadez" de las colonias felinas del municipio

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Alcúdia han criticado el "descontrol" y la "dejadez" de las colonias felinas del municipio, por parte del Ayuntamiento, al que han recriminado no haber aprobado la ordenanza municipal, no colaborar con las cuidadoras y haber dejado pasar la convocatoria de ayudas del Gobierno de España que en otros municipios, según han incidido, ha supuesto una fuente de financiación para el cuidado de los felinos en colonias urbanas.

En nota de prensa, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado que "al Ayuntamiento de Alcúdia no le interesan las colonias felinas ni los efectos que su descontrol pueden provocar dentro del municipio". La queja de los Socialistas de Alcúdia se han producido tras que el equipo de gobierno haya decidido no optar a la convocatoria de subvenciones del Gobierno del Estado para el control de las colonias felinas, que por ejemplo han supuesto una financiación de 100.000 euro para el municipio de Pollença, y 50.000 euro para Sa Pobla. "Escuchamos al actual equipo de gobierno pidiendo recursos al Estado para los gatos callejeros de Alcúdia, pero cuando han tenido la posibilidad, no han sido capaces de optar a las subvenciones".

"Los y las cuidadoras de las colonias felinas de Alcúdia no tienen una comunicación adecuada con la responsable municipal", ha dicho la regidora socialista Agüi Lobo, quien ha recordado que, a finales de la pasada legislatura se aprobó inicialmente la ordenanza reguladora de colonias felinas, pero con el cambio de gobierno, ha precisado, el actual equipo "no ha tenido ningún interés en aprobar definitivamente la ordenanza" para que ésta entre en vigor. De igual manera, ha continuado, tampoco se ha llevado a cabo el Plan de actuación sobre colonias felinas, y la sensación de "dejadez" del equipo de la alcaldesa Linares respecto a los gatos "es total".

"No se tiene cuidado de las casetas donde viven los gatos, ni de su alimento, que tiene que ser pagado por las cuidadoras, teniendo en cuenta que ahora sería posible gracias a la Ley de bienestar animal que los ampara", ha alertado Lobo. La situación de "olvido" ha provocado un incremento de la presencia de gatos asilvestrados, según la socialista, por que se ha dejado de practicar campañas de castración efectivas en Alcúdia, tal y como piden las cuidadoras.

Según los Socialistas de Alcúdia, tampoco hay ninguna iniciativa municipal para la formación de los cuidadores, ni tampoco se ha procedido a la compra de material diverso para la mejora de las condiciones de las casetas y el alimento de los felinos, a pesar de que la modificación de crédito se tramitó ya hace unos meses.

Frente a esta situación, la regidora socialista en Alcúdia ha pedido al Ayuntamiento "más sensibilidad hacia las colonias felinas del municipio" y un mayor celo a la hora de cumplir con la legislación vigente en materia de bienestar animal.