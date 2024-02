Socialistas de Mallorca exigen al IMAS la apertura "inmediata" de la residencia Miquel Mir de Inca

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha exigido al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, la apertura "inmediata" de la Residencia Miquel Mir de Inca.

"El señor Galmés demuestra, una vez más, que las políticas sociales no son una de sus prioridades. Esta residencia podría acoger a 40 personas y a 25 en el centro de día, pero Galmés piensa en otras cosas", ha lamentado la portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera.

En esta línea, ha recordado que las obras de remodelación del edificio donde debe estar ubicada la residencia y el centro de día terminaron en julio de 2023 y que, ahora, tan sólo falta dotarla de mobiliario y contratar al personal.

Con todo, la socialista ha criticado que "en el presupuesto de 2024 el IMAS no ha destinado ni un solo euro para el mobiliario ni ha modificado la relación de puestos de trabajo (RLLT) para incluir a los y las trabajadoras de la residencia". "Aquí queda demostrada la gestión del señor Galmés", ha enfatizado.

La portavoz socialista también ha rememorado que "el PP se cansó de decir que acabaría con las listas de espera para residencias de Personas Mayores, pero cuando gobierna se olvida de las promesas".

"No rebaja listas de espera, no abre residencias y no da ningún paso para asumir la gestión de las residencias municipales, como muchos ayuntamientos piden", ha achacado al presidente del Consell.

Los socialistas de Inca también se han sumado a la reclamación del Grupo Socialista en el Consell y han reiterado la necesidad de la apertura de la Residencia.